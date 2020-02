Mais dois produtores de Araruna são beneficiados com o Programa “Trator Solidário”

Em 2020 dois produtores de Araruna receberam seus tratores que foram adquiridos através do Programa “Trator Solidário”, do Governo do Estado do Paraná. A entrega em janeiro foi para João Leonardo Zavadzki, produtor de grãos e mandioca na comunidade pinhalzinho.

Desta vez quem recebeu o trator foi o produtor Marcos Roberto Greco que cultiva mandioca e soja em sua propriedade na comunidade Lavourinha, ambos por meio da parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná–Iapar-Emater e Cooperativa Sicredi. Com o novo equipamento, espera-se melhorar a eficiência e diminuir os custos com manutenção e contratação de serviços, melhorando agregação de valor e renda na pequena propriedade.

Os extensionistas do Instituto elaboram uma pré-proposta que é enviada aos agentes financeiros para análise. Assim que é aprovada os técnicos fazem a proposta definitiva de aquisição do equipamento.

O programa Trator Solidário financia tratores, colhedoras e pulverizadores com valores diferenciados para agricultores familiares, com taxas de juros reduzidas, por meio do Pronaf (Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar). É uma parceria entre a Seab, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná–Iapar-Emater, a Fomento Paraná, agentes financeiros e cooperativas de crédito, além de fabricantes de implementos, equipamentos, tratores e máquinas agrícolas.

Com preços subsidiados, agricultores familiares têm mais facilidades de adquirir máquinas novas, onde o valor do subsídio está próximo de R$ 20.000,00. O produtor tem um prazo de até 7 anos para o pagamento. Além disso, as operações de aquisição das máquinas estão amparadas por equivalência do preço da saca de milho.