Loja Maçônica Caminho do Peabiru prepara 1ª Festa Junina e show de prêmios com mais de R$ 50 mil

A Loja Maçônica Caminho do Peabiru vai realizar no dia 3 de junho, a sua 1ª Festa Junina. O evento acontecerá a partir das 19h, no Salão Paroquial de Peabiru, com entrada franca.

Haverá brinquedos para as crianças e comidas típicas. Também haverá Show de Prêmios, com mais de R$ 50 mil aos ganhadores. Cada cartela custa R$ 200,00 (pagamento QR Code, Cartão de Crédito, Débito e PIX).

O primeiro prêmio vale uma Moto CG 160cc Start 0km; 2º prêmio: Moto Biz 110i 0km;3º prêmio: R$ 12 mil em dinheiro; 4º prêmio: R$ 7 mil; 5º prêmio: R$ 3 mil. Também serão premiadas cinco quinas diagonais no valor de R$ 700,00.

A conferência e gerenciamento serão feitas por computador, não necessitando que a pessoa esteja presente para conferir a cartela. Parte da renda será revertida para o Instituto São José e o Lar Carlinhos de Peabiru.