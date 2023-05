Restam poucas mesas para a 2ª Noite Empresarial Acicam 

A procura por mesas para a 2ª Noite Empresarial Acicam, que vai acontecer no dia 15 de julho, nos salões do Mourão Garden, vem superando todas as expectativas dos organizadores. Das 80 mesas disponibilizadas para o evento, que comemora os 70 anos de fundação da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, já restam poucas, faltando ainda mais de dois meses e meio para o evento.

Uma das muitas atrações será a animação do baile pela tradicional banda Jair Supercap Show, um dos mais antigos grupos musicais do Paraná em atividade. São praticamente cinco décadas “na estrada” e o vasto repertório do grupo inclui sucessos nacionais a partir da década de 70, além músicas recentes dos mais diferentes estilos. As apresentações constituem-se em verdadeiro espetáculo. Todos os anos, o grupo se apresenta na Festa do Peão de Barretos (SP).

A parte gastronômica da 2ª Noite Empresarial Acicam estará a cargo do Buffet Telhados de Paris, com mesas de iguarias (quentes e frias) a noite toda, jantar, bebidas livre, sobremesas e lanches de madrugada. Cada mesa para o evento dá direito a cinco voucher para estacionamento.

A 1ª Noite Empresarial Acicam, realizada no ano passado, reuniu mais de 700 pessoas e o sucesso alcançado levou a inclusão do evento no calendário anual de promoções da mais antiga entidade empresarial de Campo Mourão. Além de comemorar o aniversário da Acicam, o evento fomenta o comércio local, sobretudo as lojas de roupas, calçados, bolsas, etc. Também movimenta os salões de beleza, hotéis e outros setores da economia local.