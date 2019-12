Jovem sai da cadeia em Beltrão e acaba morto em Peabiru

O jovem Leonardo Henrique Mathias Malizan, 21 anos, conhecido no meio policial como Leozinho, foi morto a tiros na cidade de Peabiru, um dia após sair da cadeia de Engenheiro Beltrão. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (20), por volta das 23h.

Leozinho estava em sua residência, localizada na Rua Urbâno Carreiro, centro de Peabiru, quando o atirador invadiu o local armado com uma pistola calibre 9mm e começou a atirar.

Foram pelo menos 15 disparos antes que o criminoso fugisse sem deixar pistas. Leozinho morreu no local. A Polícia Militar do destacamento de Peabiru foi ao local, mas a única testemunha do crime era um irmão da vítima, portador de deficiência e que por isso não conseguiu passar informações para auxiliar nas investigações.

Investigadores da Polícia Civil também estiveram no local e realizaram a perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão.