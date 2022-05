Homem morre ao cair em rio com caminhoneta, em Peabiru

Um homem identificado por Cainan Adario Hungaro morreu ao perder o controle da direção da caminhoneta GM/D20 Custom que dirigia e cair dentro de um rio. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, por volta das 04h50, em uma estrada rural, sentido ao distrito de Silviolândia, em Peabiru.

veículo despencou de cima da ponte do rio. Um conhecido da vítima relatou para a Polícia Militar que estavam participando de uma confraternização entre amigos e que na hora de voltar para casa saíram em três veículos.

Durante o percurso sentiram a falta do terceiro veículo que vinha logo atrás, dirigido por Hungaro e, ao retornarem, encontraram a caminhoneta com o teto submerso dentro do rio.

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foram acionados e a vítima foi retirada já sem vida do rio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.