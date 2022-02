Livro de Nelson Prado sobre a história de CM será publicado

Um livro do advogado Nelson Bittencourt Prado, sobre a história de Campo Mourão, e que foi deixado inacabado pelo autor, deverá ser lançado em breve pela Academia Mourãoense de Letras em parceria com a Nova História Editora e Gestão Cultural.

Nelson Bittencourt Prado era advogado e jornalista e fixou residência em Campo Mourão no ano de 1951. A partir de então, começou a escrever artigos historiográficos sobre Campo Mourão e o Paraná, inicialmente em um jornal de sua propriedade e depois em outras publicações de âmbito estadual. No final da década de 1960, passou a trabalhar com a intenção de publicar um livro, intitulado Historiografia Municipal de Campo Mourão — PR — De suas origens até 1970.

Prado chegou a escrever parte da obra em manuscritos que foram reproduzidos pela Nova História Editora e Gestão Cultural. O livro, com 198 páginas, contará com artigos publicados sobre a história de Campo Mourão desde 1943 até 1980, quando publicou o último texto no jornal Folha de Londrina.

Após a sua morte, em 19 de novembro de 1981, o acervo do pesquisador foi doado por seu filho para a Biblioteca Pública do Paraná, o que possibilitou — quarenta anos depois — a publicação do livro que sonhou.

Além de pesquisador, Nelson Bittencourt Prado foi vereador de 1955 a 1959. Assumiu a presidência do Poder Legislativo, com a morte do prefeito Roberto Brzezinski em setembro de 1959. Foi autor dos projetos que instituiu o Brasão de Armas do município e da criação do distrito de Piquirivaí. No ano de 1972, fez estudos para correção heráldica do brasão de Campo Mourão e de Peabiru. Em 1980, recebeu o título de Cidadão Honorário de Campo Mourão.

Destinado para historiadores, pesquisadores e para pessoas que querem conhecer a história de Campo Mourão, o livro será distribuído gratuitamente pela Academia Mourãoense de Letras para todas as bibliotecas ainda no primeiro semestre desse ano.