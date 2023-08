Caminhonete Hilux é tomada de assalto em Quinta do Sol

Dois bandidos armados tomaram uma caminhonete de assalto na noite dessa terça-feira, 1º, na cidade de Quinta do Sol. A vítima disse ter sido abordada pelos criminosos no momento em que saia de um restaurante. A dupla estava encapuzada e levou o veículo Toyota Hilux, de cor preta.

Um deles estava com um revólver. Após render o motorista, a dupla pegou as chaves do veículo e saiu sentido à avenida Cruzeiro do Sul.