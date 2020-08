Homem é morto a tiros em barbearia de Peabiru

Um homem de 42 anos, identificado por Alex Lemes da Silva, foi morto com vários tiros, na noite desta sexta-feira, em Peabiru. O crime ocorreu em uma barbearia, na rua Afonso Tavares, área central da cidade.

Lemes havia acabado de cortar o cabelo e conversava com o dono do estabelecimento e outras pessoas, com a porta fechada, quando o atirador chegou.

O criminoso abriu a porta, foi até e vítima e disparou o primeiro tiro. Após Lemes cair, ele se aproximou e iniciou mais uma série de disparos. A Polícia Militar recolheu 43 cápsulas de pistola 9mm o local.

Após o crime, o agressor saiu do local, mas ninguém viu se ele usava algum veículo ou se fugiu a pé. A Polícia Militar e Civil estiveram no local para fazer o levantamento da ocorrência e iniciar as investigações.

O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão. Segundo o dono da barbearia, a vítima havia acabado de postar uma foto no Facebook, indicando o local em que estava.