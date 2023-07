Homem ataca vizinho em Peabiru, queima carro, faz disparos e rouba veículo para fugir

Um homem numa atitude extremamente violenta contra um empresário vizinho, provocou uma grande confusão em Peabiru até ser preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 5. A ocorrência foi registrada ás margens da rodovia PR-317, perímetro urbano de Peabiru.

Na ação de total descontrole ele atirou na porta de vidro da loja e queimou o veículo da vítima, um GM/Omega. Em seguida saiu correndo, agrediu o motorista de um veículo Chevette e fugiu com o automóvel.

A PM saiu em perseguição e o homem acabou preso após bater o carro em um muro. A arma que ele usava (revólver) também foi apreendida.

O subtenente Marco Antonio, comandante do Destacamento da PM de Peabiru disse que o agressor começou a provocar o vizinho por volta das 12h. “O morador vizinho, bastante alterado começou com provocação desde o início da tarde, batendo na parede do estabelecimento”, relatou o oficial.

O comerciante ainda tentou conversar para que ele parasse, mas o mesmo quebrou o vidro de seu carro com um pé-de-cabra e ateou fogo no veículo usando combustível. “Não satisfeito ele ainda atirou na parede do estabelecimento. Depois saiu correndo, agrediu o motorista de um Chevette e roubou o carro para fugir”, relatou o subtenente.

Os policiais saíram em acompanhamento e o homem bateu o carro em um muro, sendo preso na sequência. Juntamente com a arma apreendida, ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. O veículo do empresário ficou completamente destruído pelo fogo.