Edição de Inverno do Festival CM no Prato terá inicio dia 14 de julho

Na tarde desta quarta-feira (05), a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (ACICAM), em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC) e o Curso de Turismo da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), fizeram o lançamento do Festival Campo Mourão no Prato – Edição de Inverno.

Esta ação contará com a participação de 51 empresas do setor gastronômicoda cidade, um crescimento de 60%em relação ao evento anterior – realizado em fevereiro deste ano.

Na primeira edição, em 15 dias deFestival foram vendidos 6.106 pratos ao preço único de R$ 24,90 com uma movimentação financeira de mais de R$150 mil somente em vendas diretas. O êxito do Festival também foi apresentado como relato de experiência no mês de junho no 17º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, em Foz do Iguaçu, sendo selecionado como um dos 10 trabalhos de maior relevância para o setor.

Não suficiente, a primeira edição do Festival de Campo Mourão serviu de inspiração para outras cidades com características em comum. Isto pode ser percebido na recepção de uma comitiva de representantes do núcleo gastronômico da ACIMACAR – Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon – que buscava compreender o funcionamento da proposta para replicar naquela localidade.

Para o Diretor da SEIDEC, Rosinaldo Nunes Cardoso, o sucesso do Festival só é possível graças ao modelo associativistaque se baseia naquádrupla hélice, ou seja,poder público, sociedade civil organizada, universidade e iniciativa privada, unidas em prol de apresentar soluções de melhorias para o trade turístico do município. Neste contexto, vale ressaltar o importante papel da ACICAM que não mediu esforços para organização e financiamento do festival, pois acreditou que a ideia era positiva e produtiva para a coletividade.

A edição de inverno terá início dia 14 e vai até 30 de julho, totalizando 16 dias de Festival. Lembrando que este evento não possui local único de realização, mas nos próprios estabelecimentos participantes.

Para saber quais empresas estão se preparando e oferecerão delícias a serem aproveitadas, basta entrar na página do Instagram“@cmnoprato” e nele estarão todas as informações, inclusive com foto dos pratos.

Então é simples: basta acessar a página, escolher qual prato você mais gostou, ir até a empresa ofertante e aproveitar da melhor forma o seu R$ 24,90.