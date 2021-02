Em reconstituição, ex-marido conta que matou mulher por ciúmes

A Polícia Civil de Peabiru realizou nesta manhã a reconstituição do assassinato de Rosana Rodrigues da Silva, morta pelo ex-marido. Durante a reconstituição, ele foi levado ao local onde a bicicleta da vítima foi encontrada.

Ele relatou os detalhes do crime. Disse que matou porque não queria a ex-companheira se envolvesse com outro homem, após a separação. Como ele não o obedeceu, decidiu matá-la

Segundo ele, no local do crime os dois discutiram e após agredir Rosana, a matou quebrando o pescoço dela. Em seguida, foi em casa, pegou um lençol enrolou o corpo, colocou no carro e levou até a ponte do Rio da Várzea, entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol, onde jogou no rio.

O Corpo de Bombeiros faz buscas no rio para tentar localizar o corpo da mulher.