Homem é preso com arma de fogo após ameaçar irmão em Peabiru

Um homem foi preso em Peabiru portando uma arma de cano longo, de grosso calibre na noite desse domingo. A denúncia que chegou à polícia é que ele estaria ameaçando as pessoas com a arma.

Os policiais, inclusive com apoio de cães (K9 do 11º BPM) fizeram buscas e localizaram o suspeito em um ferro-velho da cidade, com a arma.

Ele admitiu que pretendia matar o irmão, após um desentendimento entre eles. O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.