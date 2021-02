Paraná recebe no domingo nova remessa de vacinas contra Covid

O Paraná receberá neste domingo (7) nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Serão 147.200 doses da vacina CoronaVac/Instituto Butantan que estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde, com chegada está prevista para as 8h, no aeroporto Afonso Pena (São José dos Pinhais).

As doses seguirão para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) da Secretaria de Estado da Saúde para registro. A distribuição para as 22 Regionais de Saúde começa ainda no domingo e está marcada para as 14h, no Cemepar.

Seguindo as recomendações do Programa Nacional de Imunizações, parte deste quantitativo atenderá a imunização dos idosos acima de 90 anos.

A população paranaense nesta faixa é estimada pelo Ministério em 50.889. De acordo com avaliação do Ministério da Saúde, foi observado sobrerrisco para morte por Covid-19 relacionado à faixas etárias mais avançadas, chegando a 8,5 para hospitalização e 18,3 para óbito entre os idosos com 90 anos ou mais.

A logística programada pela Sesa prevê que as doses cheguem aos municípios até segunda-feira (08) para início da vacinação. Ainda com as doses enviadas nesta remessa o Estado pretende equalizar a vacinação dos trabalhadores da Saúde.

REMESSAS

Esta será a quarta remessa de doses de imunizantes contra a Covid-19 recebida pela Secretaria estadual da Saúde. Anteriormente, o Paraná recebeu 391.700 doses das vacinas Coronavac/Instituto Butantan e da Astrazeneca/Fiocruz, que já estão sendo aplicadas.

A Sesa fará a distribuição proporcional, dentro da estratégia e protocolos estabelecidos pelo Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. A secretaria reforça a orientação para que os gestores municipais agilizem o processo de aplicação das doses dentro dos grupos estabelecidos, utilizando as 1.850 salas de vacinas distribuídas em todas as cidades paranaenses, e para que não deixem vacinas estocadas.

Agência Estadual de Notícias