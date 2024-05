Confusão entre casal, armado com faca, coloca filho em risco em Peabiru

Uma criança de 8 anos foi o pivô de uma briga entre um casal na cidade de Peabiru, no início da noite de ontem. Separados há uma semana, o homem de 30 anos e a mulher de 25, se desentenderam, quando ele foi até a casa dela. Ambos residem bem próximos um do outro.

Após a discussão, o pai levou o filho para casa de sua mãe. Em seguida, a mulher foi busca da criança na casa da ex-sogra, e quando estava retornando para sua casa, teria sido seguida e ouvido ofensas do ex-companheiro.

Ela disse que no calor da confusão foi empurrada e, para se defender, puxou uma faca que carregava. O homem então teria saido correndo com o filho e foi perseguido pela ex-mulher, que não permitia que a criança fosse levada.

A criança retornou para a casa da avó paterna, onde a confusão continuou com a chegada da mulher armada com a faca.

Para evitar discussão, conforme relatos no Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o casal decidiu que a criança ficaria com a mãe. Como os dois moram a uma quadra de distância, o pai do menino e sua irmã (cunhada da mulher) foram acompanhar os dois até a casa.

Em determinado momento do caminho, houve nova discussão, quando a mulher teria partido para cima do ex-companheiro. Ela teria tentado feri-lo com a faca. O homem acusa ainda a mulher de ter tentado esfaquear o próprio filho, segundo a polícia.

Com a ajuda da irmã, que segurou a agressora, o homem conseguiu sair com o filho. O casal admitiu que já teve outros problemas conjugais, inclusive com o homem sendo detido por ferir a companheira com uma facada.

Diante da situação, os dois foram encaminhados para 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para serem apresentados a autoridade competente.

Quanto a criança, a polícia fez contato com o Conselho Tutelar, mas a conselheira de plantão recusou-se a comparecer na delegacia para acompanhar o caso, informando que conhece o caso da família, porém não possui nenhum procedimento instaurado no momento. Também informou que a criança não se encontra em situação de risco.