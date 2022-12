Caminhos de Peabiru homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo

O Projeto Caminhos de Peabiru, conduzido pela Prefeitura Municipal de Peabiru por meio de seu prefeito Julio Cezar Frare, e Família Caminhos de Peabiru, foi homenageado pelo Poder Legislativo da capital Paulista.

A ação veio do vereador Eliseu Gabriel (PSB) como parte das comemorações dos 88 anos do Baiiro do Itaim Bibi. Na ocasião, representando o prefeito Julio Cezar Frare, o coordenador do Projeto, Arleto Rocha, recebeu a honraria na Sessão Solene da Câmara de São Paulo nesta terça-feira, 6 de dezembro.

A homenagem se deu pelo trabalho da cidade de Peabiru com os Caminhos de Peabiru e colaboração com a cidade de São Paulo no mapeamento deste Caminho de São Vicente-SP passando pelo coração da cidade.

O prefeito Julio Frare falou sobre a importância da honraria. “Muito bom ver todo trabalho rompendo fronteiras e levando Peabiru ao mundo”, destacou.

Nesta quarta, o historiador Arleto Rocha proferiu palestra sobre os Caminhos de Peabiru ao público Paulista.