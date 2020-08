Câmara de Peabiru aprova as contas de 2013 de ex-prefeito

Na sessão ordinária da última terça, 18, a Câmara Municipal de Peabiru aprovou, em segunda votação, por 5 votos a 4, as contas da Prefeitura relativas ao exercício de 2013, de responsabilidade do ex-prefeito Claudinei Minchio (PT), após o Tribunal de Contas do Estado emitir, em novembro do ano passado, parecer favorável pela aprovação com ressalvas.

O decreto legislativo que pugnou pela admissibilidade da prestação de contas foi elaborado por comissão específica do Legislativo, que levou em consideração, além do acórdão do TCE, uma denúncia formulada junto ao órgão, relativamente a supostas irregularidades em contratação de empresa médica. A mesma alegação, que já tinha sido discutida pela legislatura anterior, foi reapresentada à comissão que, por 2 votos a 1, no entanto, manteve a recomendação do Tribunal.

As contas, aprovadas em primeira votação na segunda, 17, referem-se ao exercício de 2013, período em que Peabiru superou uma epidemia da dengue, após liderar o ranking estadual de incidência da doença, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (SESA).