Bandido armado assalta mercado em Peabiru

Um bandido armado assaltou um mercado na cidade de Peabiru, por volta das 08h20 dessa segunda-feira. O crime ocorreu na rua Maria Helena Bassi.

A vítima relatou que o homem chegou de bicicleta portando uma arma de fogo e anunciou o assalto. Ele roubou cerca de R$ 200,00 do caixa e se evadiu. Câmeras de segurança flagraram a ação do ladrão.

Também foi possível verificar que ele estava com uma bicicleta feminina, de cor vermelha. Após o fato, ele saiu do local pela rua Maria Helena Bassi, sentido ao centro da cidade.

Um cunhado da funcionária do estabelecimento chegou a iniciar o acompanhamento do suspeito com uma caminhoneta, mas ao perceber que estava sendo seguido, o ladrão sacou a arma novamente e apontou para o motorista.

Na sequência o rapaz atravessou a rodovia PR 158 e devido ao tráfego no local, o motorista da caminhoneta o perdeu de vista.

A equipe policial de Peabiru, com apoio de viaturas da sede do 11º BPM de Campo Mourão, fez buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.