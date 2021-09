Nova diretoria do Lar de Idosos de Campo Mourão toma posse

A nova diretoria do Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana, de Campo Mourão, presidida pelo padre Adilson M. Naruishi tomou posse na tarde dessa segunda-feira (13), em uma reunião que aconteceu na sede da instituição.

Com a presença da ex-presidente, Rosineia Maria Proença, e da coordenadora interna do Lar, Renata Aparecida Calsavara, a nova diretoria composta por padres e diáconos que exercem seu ministério em Campo Mourão, assumiram a missão com muito empenho e responsabilidade de fazer uma boa gestão, dando continuidade aos trabalhos realizados pelos Vicentinos de Campo Mourão durantes os quase 50 anos que estiveram a frente da instituição.

Eleito presidente no dia 4 de setembro, padre Adilson passou aos presentes as informações sobre a diretoria e seus respectivos trabalhos, aproveitando a oportunidade para pedir ajuda, afim de solucionar questões econômicas que ainda estão pendentes, e que foram analisadas e apresentadas pelo tesoureiro do Lar, o padre Jurandir Aguilar, pároco da Catedral São José.

“É um grande desafio, mas temos uma grande alegria em poder colaborar com nosso ministério nessa obra, onde servir essas pessoas que tanto precisam do nosso sacerdócio para viverem bem, será nossa grande recompensa. O que nos anima ainda é o fato de que nos últimos dias, temos recebido muitas mensagens de apoio e de confiança em nosso trabalho”, disse o padre Adilson.

O primeiro passo da nova diretoria é legalizar a documentação da entidade, que recebeu um novo nome e também precisou aprovar novo Estatuto, adaptado à nova presidência.

Na sequência será preciso liquidar todas as contas atrasadas da instituição que hoje já ultrapassa o valor de R$ 200 mil. Para isso, disse a nova diretoria, que será realizado um apelo a toda comunidade mourãoense, e principalmente junto ao poder público e ao comércio local.

“Sabemos que são muitas as dificuldades do Lar hoje, mas ao invés de ficarmos reclamando ou cobrando os outros, estamos dispostos a buscar soluções. Tem muita gente querendo ajudar, a diretoria, os funcionários, creio que até mesmo o Ministério Público, nosso prefeito, os vereadores, também querem, porque o idoso institucionalizado precisa ser bem cuidado e acima de tudo, bem respeitado”, finalizou o presidente do Lar.

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

Presidente: Pe. Adilson M. Naruishi

Vice-presidente: Pe. Gaspar Gonçalves

Secretário: Pe. Wesley A. dos Santos

Vice- secretário: Pe. Genivaldo Barbosa

Tesoureiro: Pe. Jurandir C. Aguilar

Vice-Tesoureiro: Pe. Roberto Cesar de Oliveira

Diretor de patrimônio: Pe. João Donisetti Pitondo

___________________________

Conselho Fiscal Titular:

Padre Nilson Gonçalves

Diácono João Magro

Padre Sidinei Rodrigues

__________________________

Conselho Fiscal Suplente:

Diácono Arison Nunes

Diácono Romualdo de Souza

Diácono José Pereira

_____________________________

Assessor Jurídico:

Dr. Rui Mauro Santos

Fonte: diocesecampomourao.org.br