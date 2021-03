Após denúncia de ameaças e reféns em assentamento do MST, policia apreende arma e munições

Uma denúncia de ameaças, desavenças e de pessoas feitas reféns, levou a equipe da Patrulha Rural até o acampamento Canaã, no município de Peabiru, onde se encontra um grupo do Movimento Sem Terra (MST).

Na chegada, os policiais encontraram a porteira de acesso ao acampamento, fechada, e cerca de 25 pessoas e alguns veículos no local. A denúncia também dava conta de que um grupo estaria bloqueando o acesso ao acampamento.

Em contato com os policiais, alguns membros do grupo informaram que havia um desacordo quanto à atitude de alguns acampados, os quais estariam solicitando o retorno de dirigentes do MST. No entanto, segundo eles, na época em que o movimento controlava a área ocupada, não havia liberdade entre os acampados.

Quanto à denúncia de pessoas mantidas reféns, o fato não se confirmou. O grupo acusado declarou que apenas foi até o lote da suposta vítima e pediu para que ela deixasse a área ocupada, uma vez que o mesmo já seria cadastrado com um lote no município de Iretama. Após isso, o trabalhador teria saído com um veículo em direção a Peabiru, sem o uso de força, segundo eles.

Os policiais relataram que durante o deslocamento ao acampamento, se deparam como veículo, mas os ocupantes não solicitaram apoio.

Quanto a porteira fechada, segundo eles, era para assegurar que dirigentes do MST não entrassem na propriedade. No entanto, um outro grupo relatou que as pessoas que estavam bloqueando, agiam de forma arbitrária, impondo medidas que não estavam de acordo com o pensamento de todos e que por este motivo haviam solicitado para que o MST voltasse a gerenciar a área ocupada.

Um dos que chegaram por último, informou ser o próximo a ser expulso, porém não indicou quem seria autor das ameaças, assim como não apontou o autor da ameaça.

A essa altura, aproximadamente 60 pessoas já estavam no portão, as quais concordaram que as equipes policiais adentrassem na propriedade para buscas quanto às armas denunciadas.

Durante as buscas, a equipe localizou um revólver calibre .38, marca taurus, com seis munições intactas e, ao lado, um tubo plástico contendo mais cinco munições do mesmo calibre.

Nas buscas não foi constatado vestígios de pessoas mantidas reféns. Os policiais orientaram as duas partes para que procurassem os órgãos competentes para resolver o impasse.

Como não foi localizado ninguém em cárcere privado, tampouco ameaças diretas, não houve encaminhamentos de pessoas pelas equipes policiais, apenas o encaminhamento do revólver apreendido para delegacia de Policia Civil de Peabiru.