Homem é morto a tiros em Campo Mourão

Um homem de 37 anos, identificado por Silvano de Lara, foi assassinado a tiros, em sua própria residência, na noite dessa sexta-feira, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Prefeito Horário Amaral, no jardim Santa Cruz. Foi o quinto homicídio do ano no município.

Conforme informações do tenente Santos, do 11º Batalhão da Polícia Militar, a vítima assava carne em frente à sua residência, quando dois homens em uma moto Honda Biz chegaram e um deles cometeu um crime

“Os dois chegaram com a moto, tentaram entrar, ele não permitiu e acabou sendo baleado na região da cabeça”, relatou o tenente. Segundo o policial, Lara tem várias passagens pela delegacia, principalmente por furtos de gado.

O Samu esteve no local, mas a vítima já estava morta. O IML foi acionado e recolheu o corpo. A dupla que cometeu o crime está foragida.