Thiago Sorriso, ex-Flamengo, é anunciado pelo CM/Basquete

O Campo Mourão Basquete anunciou nesta sexta, 10, mais um reforço para a temporada. O novo atleta que vestirá a camisa do Leão é Thiago Sorriso, ex-Flamengo.

Sorriso tem 2,02m e 110 quilos e de acordo com a comissão técnica do clube mourãoense vem para ser o novo ala de força do elenco. O atleta chamou a atenção do técnico Emerson de Souza e estará à disposição para a disputa do Brasileirão.

“Ele tem enorme potencial físico, agregando altura, força e velocidade” disse o técnico Emerson de Souza. Sorriso se apresentará a comissão técnica em fevereiro para o início dos treinamentos

Além de Thiago Sorriso, o Campo Mourão Basquete já anunciou o armador Leo Willians. O Campeonato Brasileiro terá início no próximo mês de março e contará com 14 clubes de seis estados do país.