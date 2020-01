Acidente mata pioneiro de Peabiru, de 93 anos

Um idoso de 93 anos, pioneiro no ramo de alfaiataria na cidade de Peabiru, acabou morrendo em um acidente de trânsito. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, na cidade de Peabiru. Manoel da Purificação Figueiredo, estava de passageiro em um Fiat Uno, dirigido por uma mulher de 70 anos.

Uma câmera de vigilância registrou o momento em que a condutora perde o controle da direção, no cruzamento na rua Narciso Simão com a avenida Raposo Tavares. O veículo bate em um GMJ/Cruze, atravessa a rua e se choca em um muro.

O Cruze era conduzido por um homem de 51 anos, que não teve ferimentos. Equipes de socorro do município e do Samu estiveram no local para prestar atendimento às vítimas do acidente, mas o idoso acabou falecendo no momento em que era transportado até o Pronto Socorro de Peabiru.

Um dos veículos envolvidos foi retido pela Polícia Militar por estar com pendências administrativas. O condutor do Cruze foi submetido ao teste do etilômetro e não foi constatado nenhum sinal de embriaguez.

O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus de Peabiru e o sepultamento está marcado para as 16h, no cemitério municipal.