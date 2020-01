Codusa licita materiais para a execução de obras e serviços

A unidade local do Observatório Social do Brasil (OSB) divulgou nesta semana as licitações agendadas pela Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento (Codusa) para a segunda semana de fevereiro. Todas as licitações realizadas pelo poder público local são monitoradas pela entidade, que também contribui na divulgação com o intuito de informar a comunidade e atrair mais fornecedores.

Dois pregões presenciais serão realizados pela Codusa no dia 12 de fevereiro: 9 horas – locação de caminhão basculante, trucado, para transporte de concreto betuminoso usina a quente (CBUQ) e material agregado para obras de pavimentação (registro de preço); 14 horas – aquisição de insumos e materiais de construção, visando a execução de obras de pavimentação asfáltica, recape asfáltico e galerias pluviais (registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição).

Para o dia 13 de fevereiro, às 9 horas, está marcado pregão presencial da Codusa destinado a aquisição de tintas para demarcação viária e placas de sinalização de trânsito a serem utilizadas nas obras de recape asfáltico em execução no Lar Paraná e no conjunto habitacional Milton Luiz Pereira.