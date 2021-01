Homem cai em golpe de falso anúncio de veículo e perde R$ 1 mil em Campo Mourão 

Um morador de Campo Mourão acabou caindo em um golpe e teve prejuízo de R$ 1 mil ao fazer o depósito para um suposto vendedor de carro anunciado em uma página de compra e venda no Facebook.

O valor adiantado teria sido exigido para que o suposto dono segurasse o veículo. O fato foi registrado pela Polícia Militar por volta das 10h30 desta quinta-feira, no jardim Cidade Nova.

A vítima disse que viu um veículo VW/Gol anunciado por R$ 10 mil e entrou em contato com o suposto proprietário, que se identificou como vendedor de carros de uma loja na cidade de Umuarama.

Ao perceber que a vítima tinha interesse no automóvel, o falso vendedor pediu um sinal de R$ 1 mil adiantado, haja vista que muitas pessoas estariam interessadas em comprá-lo. Após confirmar alguns dados, a vítima fez o depósito, no entanto não conseguiu falar mais com o rapaz.

O anúncio também já não estava mais disponível, segundo a vítima. A Polícia Militar orienta, mais uma vez, para que as pessoas não depositem valores adiantados em negociações deste tipo, haja vista que o anonimato na internet facilita muito a aplicação de golpes em negociações, principalmente de veículos.

Envolver o nome de profissionais ou empresas que de fato existem é um dos pontos que chama a atenção do possível comprador e gera uma falsa sensação de que o negócio é seguro. Um sonho que pode se tornar um pesadelo, pois muitas vezes a vítima pode ficar num prejuízo muito grande.

Comunicação Social do 11º BPM.