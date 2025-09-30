Campo Mourão participa da campanha Paraná Rosa com sessão de cinema gratuita

Campo Mourão está entre as cidades selecionadas para receber a programação cultural da sétima edição do Paraná Rosa, campanha do Governo do Estado voltada à saúde da mulher. Como parte da mobilização, será exibido gratuitamente o filme “Câncer com Ascendente em Virgem”, da cineasta Rosane Svartman, por meio do projeto Viver em Cena da Secretaria da Cultura do Paraná (SEEC).

A sessão será realizada no dia 8 de outubro, às 19h30, no Cinemaxs. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados até o dia 03/10, na Casa da Cultura (Av. Comendador Norberto Marcondes, 624), das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos.

O longa acompanha a trajetória de uma professora e influenciadora digital que, ao descobrir um câncer de mama, precisa enfrentar os desafios da doença e ressignificar sua vida pessoal e profissional.