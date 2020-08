Universidades estaduais divulgam calendários do Vestibular 2020-2021

Os estudantes que queiram ingressar em uma das sete universidades estaduais do Paraná no próximo ano precisam ficar atentos às novas datas divulgadas para o vestibular. As datas dos concursos foram alteradas em função da pandemia do novo coronavírus. As datas dos vestibulares são definidas levando em conta o calendário de outros processos seletivos, como o do Enem, por exemplo. Além disso, a adaptação das provas para 2021 é essencial para garantir a segurança dos vestibulandos e de quem irá aplicar as provas.

Considerado o maior sistema de ensino superior do Brasil em número de instituições, as sete universidades estaduais do Paraná abrigam 94.584 estudantes, sendo 72.264 de graduação, 11.040 de mestrado e doutorado e 11.270 de especialização. São 350 cursos de graduação e 7.685 docentes.

Confira o que foi alterado no calendário de vestibulares de cada uma das instituições.



Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Quem pretende estudar na UEM fará as provas no dia 21 e 22 de março de 2021. As inscrições abrem no dia 7 de outubro e vão até 11 de novembro de 2020. Os candidatos concorrerão a 2.989 vagas distribuídas em mais de 40 cursos de graduação. Já as provas do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2020 permanecem no dia 28 de fevereiro de 2021, com inscrições entre 7 de outubro a 11 de novembro de 2020.

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

A nova data do vestibular da UEL foi aprovada no dia 30 de julho pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Para evitar aglomerações, a universidade adotou uma medida excepcional que permite a realização da prova em fase única. A data escolhida foi 14 de março de 2021. As inscrições iniciam no dia 14 de setembro e seguem até 30 de outubro.

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

A Unicentro também divulgou recentemente as novas datas para os vestibulandos. De acordo com o cronograma, a prova será realizada nos dias 21 e 22 de março. As inscrições abrem no dia 04 de janeiro e vão até 04 de fevereiro de 2021. É importante ficar atento ao site da instituição e acompanhar todos os editais para não perder nenhuma atualização. Já as provas do PAC foram remarcadas para 21 de fevereiro de 2021, com inscrições entre 15 de outubro e 15 de novembro de 2020.

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Na UEPG, as provas que seriam realizadas em dezembro deste ano foram remarcadas para os dias 07 e 08 de março de 2021. Quem quiser se candidatar a uma vaga pode realizar a inscrição entre 1º de setembro a 29 de outubro de 2020. Na seleção, serão ofertadas 1.453 vagas em 39 cursos de graduação. O PSS da instituição também foi adiado para o dia 31 de janeiro de 2021. O período para novas inscrições já está aberto e segue até o dia 30 de setembro.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Na Unioeste, a aplicação das provas será realizada no dia 30 de maio de 2021. A expectativa é de que tenha uma ampliação na quantidade de dias em que os candidatos terão para se inscrever. As inscrições devem iniciar no mês de fevereiro e seguir até abril. Fique atento ao site da universidade para acompanhar todas as novidades.

Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

Em abril, a Unespar anunciou a suspensão do calendário do vestibular. As provas seguem sem data definida para a realização, mas a expectativa é que ocorram no inicio de 2021. Enquanto o novo calendário é elaborado, é possível baixar o Manual do Candidato do ano passado e conferir todas as informações para ir bem no processo seletivo.

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

Assim como a Unespar, a UENP estuda uma nova data para a realização da prova, a previsão é de que o vestibular seja realizado no início do próximo ano.

Agência Estadual de Notícias