Realizado o último sorteio da campanha “Três Amores”

Foi realizado na tarde desta quarta-feira (14/9), no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), o quarto e último sorteio de prêmios da campanha promocional “Três Amores”. Desenvolvido pelo segundo ano consecutivo, o projeto contemplou três datas especiais – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais –, oferecendo 135 prêmios aos clientes de aproximadamente 180 empresas que aderiram à promoção.

No último sorteio concorreram os cupons preenchidos pelos consumidores nas campanhas promocionais das três datas especiais. O ganhador da moto Honda CG 160 foi Edmilson Paulino de Carvalho e a compra premiada foi realizada no Mercado Modelo. Já o ganhador da geladeira foi Dimas Jesus Cabral, que comprou no Mini Preço. A ganhadora do televisor de 32 polegadas foi Lilian Vargas Ferrari, com uma compra realizada no Supermercado Max. Henrique Mazzo Tavares, com uma compra realizada na Ótica Veneza, ganhou um aparelho de ar condicionado.

O sorteio, aberto ao público, foi comandado pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet. O evento teve a participação de representantes das entidades patrocinadoras do projeto, de diretores da entidade empresarial e de profissionais da imprensa, além de funcionários da Acicam.

No Dia das Mães foram sorteados 54 prêmios, enquanto no Dia dos Namorados foram sorteados 23 prêmios. Já no Dia dos Pais foram sorteados mais 54 prêmios. Fomentar as vendas, valorizar o comércio local e premiar os consumidores foram os objetivos da promoção.

O projeto Três Amores/2022, desenvolvido pela Acicam, teve o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.