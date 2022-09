Polícia Militar prende três homens após assalto a mercearia em Mamborê

Três homens foram detidos pela Polícia Militar, por volta das 20h dessa quinta-feira (29), no município de Boa Esperança, após um roubo a uma mercearia no município de Mamborê.

Um deles, de 31 anos, foi reconhecido como autor do crime ocorrido momentos antes da abordagem policial. Conforme apurado pela PM, por volta das 19h30, um homem armado de pistola entrou em uma mercearia e deu voz de assalto.

Ele roubou uma quantia em dinheiro e se evadiu na sequência. Com base nas informações das vítimas e nas imagens de câmeras de segurança, os policiais realizaram buscas pelo autor, que a princípio teria fugido a pé.

Ainda durante as diligências, os policiais foram informados que o autor do roubo teria seguido para Boa Esperança, juntamente com mais duas pessoas. A equipe da PM de Boa Esperança foi informada e conseguiu interceptar um veículo com três ocupantes, na rodovia que dá acesso à cidade.

No carro foi apreendida uma pistola CZ calibre 380, carregada com 11 cartuchos, e recuperada a quantia de R$ 3.398,00, que estavam no bolso de uma jaqueta de cor azul, que segundo era usada pelo ladrão.

Esse detido, de 31 anos, foi reconhecido como autor do roubo e autuado em flagrante pelo crime. Os outros dois, de 19 e 44 anos, também foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11º BPM