Ciclista passa mal, cai de bicicleta e perde a consciência

Um ciclista de 28 anos passou mal enquanto pedalava sua bicicleta pela rua Rocha Pombo, no centro de Campo Mourão, e caiu. O homem ficou inconsciente no local e recebeu atendimento rápido do Samu.

O incidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira, 29. Informações colhidas pelas equipes de reportagem no local dão conta de que o rapaz tem problemas de saúde e por esse motivo teria sofrido um mal súbito, quando caiu da bicicleta. Ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro pelo Samu.