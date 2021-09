Polícia Civil prende casal e apreende arma e drogas em Mamborê; os dois são acusado de sequestro

A Polícia Civil de Mamborê cumpriu nesta quarta-feira, mandado de prisão e de busca e apreensão em duas residências, onde acabou apreendendo uma pistola 380, munições e cocaína. Um casal também foi preso.

A operação surgiu de investigações pelo crime de sequestro, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com dados coletados, os dois haviam sequestrado um outro casal e os manteve detido por três dias.

As vítimas sofriam ameaças constantes com arma de fogo para que não fugissem. Nesse local os policiais localizaram grande quantidade de drogas. Após as investigações confirmarem os fatos praticados pelo casal, foi solicitado ao Poder Judiciário a expedição de um mandado de busca e apreensão a residência, bem como pela prisão dos investigados.

Com o parecer favorável do Ministério Público, o pedido foi prontamente acatado pelo Poder Judiciário, o qual expediu o mandando de busca na residência e prisão.

No cumprimento do mandado de busca, em uma das residências, foi localizada uma pistola 380 com a numeração raspada, 59 munições, 60 gramas de cocaína e balança de precisão.

O casal foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Foi constatado que o homem preso era monitorado eletronicamente e, mesmo assim, permanecia cometendo crimes.

O delegado de Policia Civil, Anderson Sérgio Romão, ressaltou que a Polícia Civil de Mamborê vai continuar trabalhando sem medir esforços para retirar do convívio social aquelas pessoas que representam um risco para a sociedade e os crimes ocorridos não ficarão impunes e serão devidamente investigados.

“A população da região pode contribuir repassando informações para auxiliar os trabalhos policiais a identificar e prender suspeitos de outras práticas criminosas”, disse ele.

As denúncias podem ser feitas para o número (44) 3568-1341, ou 9 9832-1618. O sigilo e o anonimato são garantidos.