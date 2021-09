Definidos prazos para serviços no Cemitério Municipal

Foi publicado na no órgão oficial eletrônico do município no dia 3 de setembro o edital que estabelece normas e prazos para a execução de serviços no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, com vistas ao Dia de Finados.

Até dia 22 de outubro podem ser realizadas construções e reformas, desde que previamente solicitadas na administração do cemitério. Já a pintura de túmulos, ornamentação e limpeza em geral é permitido até 31 de outubro. No dia Finados (2 de novembro), é proibido qualquer espécie de serviço no interior do cemitério.

“É importante que as pessoas já vão adiantando esses serviços porque se deixar para fazer em cima do prazo pode não dar tempo”, adverte a responsável pela administração do cemitério, Janete Iori. Ela pede para que não sejam colocados vasos ou flores que acumulem água nos túmulos e também que as embalagens de plástico sejam retiradas das flores.

COMÉRCIO

Já os interessados em continuar utilizando os espaços destinados ao comércio ambulante de produtos no Cemitério nos dias 1 e 2 de novembro devem renovar os cadastros de 4 a 15 de outubro. Caso sobrem vagas, o cadastro para novos comerciantes será realizado de 18 a 22 de outubro.