Polícia Civil desvenda crime de tentativa de homicídio em Mamborê

Após intenso trabalho investigativo, na tarde desta quinta-feira, 30, policiais civis da delegacia de Polícia Civil de Mamborê, comandados pelo delegado Anderson Sérgio Romão, desvendaram a autoria de um crime de tentativa de homicídio ocorrido no dia 7 de agosto deste ano.

Na ocasião, no interior de um bar, a vítima foi atingida no abdômen por pelo menos dois golpes de faca. Ele foi socorrido e levado a um hospital de Campo Mourão, onde passou por atendimento médico, ficou internado e sobreviveu.

Durante as investigações, o delegado representou pela prisão temporária do suspeito. O homem, que a princípio negava sua participação no crime, sabendo que poderia ser preso a qualquer momento, resolveu colaborar com as investigações,

confirmando ser o autor das facadas que atingiram a vítima.

Conforme apurado nas investigações, o crime foi praticado após um desentendimento ocorrido no interior de um bar, sendo que a motivação está relacionada ao fato da vítima ter assediado a companheira do autor do crime.

Segundo o delegado, finalizadas as investigações, o inquérito policial será relatado e posteriormente enviado ao Poder Judiciário para a adoção das medidas cabíveis. “A Polícia Civil de Mamborê vai continuar trabalhando sem medir esforços para retirar do convívio social aquelas pessoas que representam um risco para a sociedade e os crimes ocorridos não ficarão impunes e serão devidamente investigados”, afirmou o delegado.

Ele pediu também para que a população da região continue repassando informações para auxiliar os trabalhos policiais na identificação e prisão de suspeitos de outras práticas criminosas.

As denúncias podem ser feitas para o número (44) 3568-1341 ou pelo celular 9.9832-1618. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Fonte: Polícia Civil de Mamborê