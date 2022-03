PM apreende duas caminhonetas carregadas com cigarros em Mamborê

Equipes da Polícia Militar apreenderam na manhã de hoje duas caminhonetas abarrotadas de cigarros contrabandeados do Paraguai, em uma estrada rural próximo a Mamborê. O condutor de uma delas foi preso e o outro fugiu.

As duas caminhonetas, que têm registros de furto, faziam parte de um comboio com outros carros que ainda estão sendo procurados pela PM. Uma delas estava equipada com rádio comunicador na frequência da PM.

Com essa já três apreensões feitas na região apenas nas últimas horas. Ontem foram apreendidos um caminhão baú lotado com cigarros contrabandeados próximo a Farol e um Fiat Fiorino em Ubiratã, também lotado com cigarros./