Operação contra o tráfico de drogas fez prisões em Mamborê e CM

Dois casais foram detidos, em Campo Mourão e em Mamborê, durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Mamborê, e a Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira. O objetivo da operação foi o combate ao tráfico de drogas, nas duas cidades.

Os policiais saíram para cumprir cinco mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão, em diversos endereços, tanto em Mamborê quanto em Campo Mourão. A operação contou com a participação de oito policiais civis, sete policiais militares e um cão farejador.

As ações são resultado de um intenso trabalho de investigação da Polícia Civil de Mamborê, que identificou diversas pessoas envolvidas com crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O delegado da comarca de Mamborê, Anderson Sérgio Romão, disse que as investigações tiveram inicio há aproximadamente dois meses, após denúncias anônimas apontarem um casal como envolvido com o tráfico de drogas. Durante esse período foram realizadas diversas diligências por parte da Polícia Civil que confirmou o envolvimento do casal com a prática criminosa.

Durante as investigações, os policiais descobriram que os investigados atuavam em Mamborê e no distrito de Guarani. Além do casal, também foi cumprido mandado de busca na residência de um homem investigado por porte ilegal de arma de fogo. Com ele foram localizadas diversas munições e o jovem recebeu voz de prisão.

De acordo com as investigações, ele estaria comercializando armas e circulando com as mesmas em via pública, aproveitando-se da ausência de força policial na localidade para empregar o uso de arma de fogo visando intimidar os moradores do pequeno distrito.

PRISÃO EM CAMPO MOURÃO

De acordo com o site cidadedestaque, de Mamborê, a operação culminou também na prisão de outro casal que reside em Campo Mourão. Eles são investigados por serem suspeitos de estar fornecendo os entorpecentes ao casal de Mamborê. O homem já se encontra preso pelo mesmo crime e agora responderá por mais um crime de tráfico.

Segundo foi apurado, após a prisão deste homem, sua esposa assumiu seu lugar no tráfico de drogas dando continuidade ao esquema criminoso.

“Ações como essa são de suma importância para a população, pois retiram de circulação indivíduos que causam significativos danos às pessoas de bem, pois o tráfico de drogas fomenta a ocorrência de outros delitos”, disse o delegado.

O material recolhido passará por perícia, e os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Mamborê, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Na oportunidade, o Delegado ressaltou ainda, que a Polícia Civil de Mamborê vai continuar trabalhando sem medir esforços para retirar do convívio social aquelas pessoas que representam um risco para a sociedade e os crimes ocorridos não ficarão impunes e serão devidamente investigados.

“A população da região pode contribuir repassando informações para auxiliar os trabalhos policiais na identificação e prisão de suspeitos de outras práticas criminosas”, ressaltou.

(Informações: cidadedestaque.com.br)