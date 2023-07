Morre o ex-prefeito de Mamborê, Henrique Sanches Salla

O ex-prefeito de Mamborê Henrique Sanches Salla, 59 anos, faleceu na madrugada deste domingo, 9, em Cascavel, onde vinha realizando um tratamento de Saúde. O velório será realizado nesta tarde na Câmara Municipal e o sepultamento será no final da tarde no jazigo da família no Cemitério Municipal de Mamborê.

“Henriquinho”, como era conhecido, nasceu em 31 de dezembro de 1963 no próprio município ele viveu boa parte de sua vida no Patrimônio Guarani, onde foi agricultor com seu pai Henrique Sanches. Trabalhou muitos anos na produção de Algodão, depois desenvolveu outras lavouras de soja e milho e nos últimos 10 anos ele vinha produzindo em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira do Pará, onde mantinha um secador de grãos e lavoura. Morava em Sinop – Mato Grosso com a esposa Rosa Helena.

Foi vereador de Mamborê, representando o patrimônio Guarani de 1993 a 1996 e posteriormente eleito Chefe do Poder Executivo em 2004, com mandato de 2005 a 2008 e segundo mandado de 2009 a 2011. No seu mandato construiu o Parque do Lago no acesso da cidade, obra que ele mesmo coordenou transferindo o Parque de Máquinas para outra área na saída para o Guarani e resolvendo um sério problema de “banhado” no local.

“Henriquinho”, deixa a esposa Rosa Helena e os filhos Bruna, Tamires, Fernando Henrique e Eloísa. Ele também deixa a mãe Dona Maria Sanches, que está há 11 anos acamada na Fazenda no Patrimônio Guarani.