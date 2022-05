Mamborê vai realizar a 44ª edição do Festival da Viola

A 44ª edição do Festival da Viola de Mamborê inicia no próximo dia 1º de junho, com a primeira eliminatória. A realização é da prefeitura por meio do Departamento de Cultura.

O evento tem como objetivo reunir os cantores do município de Mamborê e demais municípios da 11ª Regional de Cultura, visando a maior integração entre os cantores em uma grande festa da música.

A inscrição é gratuita e deverá ser feita com antecedência no Centro Cultural de Mamborê. As inscrições devem ser feitas até as 17h do dia que antecede o evento. Para mais informações fazer contato pelo telefone (44) 3568 3079.

Serão aceitas apenas inscrições de música sertaneja. O festival está dividido em duas categorias: Solo e Geral (dupla, trio). Cada etapa classificará 1° e 2° lugar em cada categoria. Podendo o participante escolher a categoria desejada. Na final 1º, 2º e 3º lugar em cada categoria.

A instrumentação permitida será viola, violão, contrabaixo e acordeão. O candidato poderá ter acompanhamento, porém o acompanhante não poderá cantar junto ou estar inscrito em outra apresentação. Caso aconteça imprevistos com instrumentos durante a apresentação, o candidato poderá se reorganizar e reiniciar sua apresentação.

VALOR DA PREMIAÇÃO POR ELIMINATÓRIA

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO

CATEGORIA SOLO

1º Lugar R$ 200,00

2º Lugar R$ 100,00

CATEGORIA GERAL

1º Lugar R$ 300,00

1º Lugar R$ 200,00

PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DA GRANDE FINAL DO FESTIVAL

Categoria Solo

1° lugar: R$ 600,00

2° lugar: R$ 400,00

3° lugar: R$ 200,00

Categoria Geral

1° lugar: R$ 1.000,00

2° lugar: R$ 600,00

3° lugar: R$ 400,00