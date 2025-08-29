Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Eng. Beltrão

Na noite desta quinta-feira (28), por volta das 21h30, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento em Engenheiro Beltrão quando avistou um veículo trafegando em alta velocidade. Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada.

Após alguns minutos, o veículo foi abandonado. O motorista fugiu em direção a uma mata, enquanto o passageiro permaneceu no automóvel. Os militares deram voz de abordagem para que ele saísse do carro, o que não foi atendido de imediato. Em seguida, o indivíduo desembarcou com as mãos erguidas, mas rapidamente levou a mão à cintura e sacou uma arma de fogo.

Diante da ameaça, a equipe policial reagiu e efetuou disparos, atingindo o homem, que morreu no local.

Os órgãos competentes foram acionados e todas as medidas legais e de segurança foram adotadas. Para apurar as circunstâncias da ocorrência, foi instaurado um Inquérito Policial Militar.