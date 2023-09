Mulher tenta embarcar na rodoviária de CM com 39 kg de drogas

Uma jovem de 22 anos tentou embarcar em um ônibus na rodoviária de Campo Mourão com uma mala e duas bolsas menores recheadasde drogas. Funcionários desconfiaram do excesso de peso no momento em que iam colocar a mala no bagageiro.

Ao ser questionada sobre o conteúdo que levava, a mulher saiu correndo sentido à Estrada Boiadeira abandonando as bagagens. A Polícia Militar foi acionada e constatou que a fugitiva tentava embarcar maconha, com destino a Curitiba.

A droga estava acondicionada em uma mala grande e duas bolsas menores. A mulher foi identificada, mas não foi localizada. Ela tem passagens pela polícia.