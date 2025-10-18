Homem é preso após agredir mulher no centro de Mamborê

A Polícia Militar prendeu um homem de 35 anos acusado de agredir uma mulher na manhã deste sábado (18), em uma residência localizada na área central de Mamborê.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por meio de denúncia anônima informando que um homem estaria agredindo uma mulher dentro do imóvel. Ao chegar ao local, os policiais flagraram o autor agarrando e puxando os cabelos da vítima, sendo necessária intervenção imediata para cessar as agressões.

Durante a ação, a mulher caiu ao solo e apresentou uma crise convulsiva. Uma ambulância foi acionada e prestou atendimento no local.

Uma testemunha relatou que o agressor chegou à residência exigindo entrar no imóvel e, ao ser impedido, ameaçou matar a mulher caso não fosse autorizado o acesso. Em seguida, ele teria desferido um soco contra a vítima. A mulher ainda tentou se defender, empurrando o homem, que caiu, mas retornou para continuar as agressões, momento em que foi contido pelos policiais.

O autor apresentava sinais de embriaguez. Ao ser informado de que seria encaminhado à delegacia, passou a desacatar a equipe policial com palavras de baixo calão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Mamborê, onde permaneceu em observação após apresentar novas crises convulsivas. O exame médico constatou escoriações na face, pescoço e ombro direito. O agressor também foi avaliado, apresentando ferimentos leves decorrentes da queda durante a abordagem.