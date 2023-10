PRF e PM apreendem quase 400 kg de maconha em Toledo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Policia Militar de Toledo, apreendeu na tarde deste domingo (15), 397 kg de maconha transportados em um veículo Fiat Cronos. A apreensão ocorreu no município de Toledo, na PR 239.

Ao visualizar a viatura policial, o condutor do veículo carregado com drogas, que estava parado no trânsito em virtude de obras na pista, acelerou pela contramão quase atropelando os funcionários responsáveis pela obra.

A equipe da PRF iniciou acompanhamento, orientado pela aeronave da Policia Militar, alcançando o veiculo após este colidir em um barranco.

O condutor, de 20 anos, foi preso em flagrante. Ele afirmou que levaria a droga para o município de Alto Piquiri/PR. O carro, que utilizava placas clonadas, havia sido furtado no município de Cotia/ES, há dois meses. A ocorrência foi encaminhada à Policia civil de Toledo.