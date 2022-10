Roda gigante entre as novidades na programação de aniversário de Campo Mourão

Uma roda gigante de 22 metros de altura, patrocinada pelo Supermercado Condor instalada ao lado da Estação da Luz (Praça Getúlio Vargas) é uma das novidades na programação dos 75 anos de emancipação de Campo Mourão. O equipamento começou a funcionar no fim da tarde desta segunda-feira (10) e fica até dia 18 de outubro.

Os ingressos para dar uma volta na roda gigante são distribuídos gratuitamente nos eventos da programação de aniversário, no Museu Municipal, na Casa do Empreendedor, no Centro da Juventude e no Supermercados Condor. Cada pessoa pode retirar no máximo dois ingressos.

A programação de aniversário teve sequência nesta segunda-feira com uma missa de ação de graças na Catedral São José (19 horas) e Concerto com músicos convidados no coreto da Praça Getúlio Vargas (20h30). Até o fim do mês as ações de praticamente todas as secretarias, especialmente da Fundação Cultural, estarão voltadas ao aniversário.

O feriado municipal de aniversário será no dia 17 de outubro, conforme estabelecido em lei municipal, aprovada em 2017 pelo Poder Legislativo. Nesse dia será realizado o desfile de aniversário na Avenida Irmão Pereira. Dois shows artísticos serão realizados na Praça São José: Família Lima (dia 16) e Fernando & Sorocaba (dia 17). A programação completa está no link: https://campomourao.atende.net/cidadao/pagina/75-anos