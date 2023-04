Homem com espingarda ameaça ex-mulher e o atual namorado dela em Mamborê

Um homem foi preso em Mamborê e uma arma de fogo apreendida após ele ter ameaçado a ex-companheira, na residência onde ela estava, por volta das 23h de sábado.

Ela disse que estava na residência com amigos e com o atual companheiro, quando o homem que ela teve um relacionamento no passado invadiu o local e começou a quebrar objetos.

Houve briga entre o atual e o ex-companheiro dela e depois disso o acusado teria mostrado uma arma e disse que a mataria. Após isso ele saiu do local e não foi encontrado pela PM.

Horas mais tarde, novamente a equipe foi informada que o acusado tinha voltado ao local com uma espingarda e ameaçado as pessoas da casa. Os policiais foram até lá e conseguiram abordar o acusado, o qual estava com uma espingarda pronta para uso.

O autor recebeu voz de prisão, porém ao ser conduzido até a viatura policial se negou a entrar, sendo necessário o uso de meios para controlar a situação. Cabe destacar que o acusado faz uso de tornozeleira eletrônica.