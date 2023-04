De volta ao Paranaense, CM/Futsal enfrenta o Marreco nesta terça-feira

Cumprindo uma sequência difícil e complicada com jogos seguidos fora de casa, o Campo Mourão Futsal encara nesta terça-feira, 04, o Marreco de Francisco Beltrão (Sudoeste do Paraná), em jogo da terceira rodada do Paranaense Série Ouro. Com início previsto para às 20h15, o duelo será realizado no ginásio Arrudão e promete muito equilíbrio. Visando o confronto, o técnico Juninho comandou treino nesta segunda-feira na Arena UTFPR, em Campo Mourão.

Em situação parecida, as duas equipes jogaram duas vezes pelo estadual e ambas têm uma vitória e uma derrota na competição. Campo Mourão é o quarto colocado do grupo com três pontos e o Marreco o quinto com a mesma pontuação, sendo separados por critérios técnicos.

De fora – O pivô Caio Júnior será ausência certa no confronto e nem viaja com a delegação. O jogador sentiu uma fisgada no músculo posterior da perna no primeiro minuto de jogo contra o Santo André, em São Paulo, pela Liga Nacional, e nesta semana passará por exame de imagem para detectar a gravidade da lesão. Outro que é dúvida é o fixo Lé, que se recupera de uma forte gripe, diagnosticada como influenza A.

LNF – No sábado, 08, será a estreia em casa pela Liga Nacional. O Carneirão recebe o Jaraguá/SC, às 19 horas, na Arena UTFPR, precisando vencer para se recuperar na competição, depois de dois resultados ruins fora de casa.