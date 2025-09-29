Homem é preso após tentar esfaquear ex-cunhado em Luiziana

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça com faca em Luiziana na madrugada desta segunda-feira, 29. No local, a vítima, um homem de 29 anos, relatou que havia acolhido em sua residência o ex-cunhado, de 25 anos. Segundo ele, após fazer uso de cocaína, o rapaz ficou agressivo e tentou golpeá-lo na região do abdômen.

A vítima conseguiu se desvencilhar e pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram a polícia. O suspeito foi localizado ainda no imóvel, acatou a abordagem sem oferecer resistência, porém apresentava falas desconexas e sinais de estar sob efeito de entorpecentes.

Durante a abordagem, o homem confessou ter usado a faca, alegando que acreditava estar sendo ameaçado por dois indivíduos. Diante da representação da vítima, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para as devidas providências.