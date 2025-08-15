Colisão frontal na BR-369, em Mamborê, deixa um morto e dois feridos

O trágico acidente ocorrido no início da noite de ontem na rodovia BR-369, próximo a Mamborê, resultou na morte de um homem de 67 anos, identificado por Valdevino de Lara. Ele conduzia um Volkswagen Gol, com placas de Mamborê quando colidiu frontalmente contra um Honda Fit, de Maringá.

Os dois ocupantes do Honda Fit sofreram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Também prestou apoio a ambulância da Secretaria de Saúde de Mamborê.

A rodovia permaneceu parcialmente interditada durante o trabalho das equipes de resgate, do Instituto Médico-Legal (IML) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As causas e circunstâncias da colisão serão apuradas pela Polícia Científica, que emitirá um laudo pericial.

A vítima conhecida por “Vardão da Vila Rural” era uma figura muito conhecida em Mamborê. Ele e sua esposa eram vistos com frequência pela cidade, vendendo frutas, garapa, rapadura e outros produtos em seu Gol vermelho. Os dois veículos tiveram danos de grande monta.