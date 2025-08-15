Jovem de 22 anos morre ao bater moto em árvore em Campo Mourão

O jovem Matheus Henrique Cavanha Ferreira, 22 anos, morreu em um acidente de moto na madrugada desta sexta-feira, 15, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na rua Sussuarana, no conjunto Moradias Condor, por volta das 3h.

Conforme informações apuradas pela Polícia Militar, o rapaz bateu violentamente a motocicleta Honda Fan CG 150cc contra uma árvore morrendo no local. O SAMU foi acionado e constatou o óbito.

Também compareceram para os procedimentos de perícia e apuração das circunstâncias do acidente, equipes Polícia Civil, Cientifica e o IML que fez o recolhimento do corpo para autópsia.