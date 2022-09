Cavalgada da Independência volta a ser realizada nesta quarta-feira, em Mamborê

A tradicional Cavalgada da Independência será realizada nesta quarta-feira, feriado de 7 de Setembro, em Mamborê. Nos dois últimos anos o evento não aconteceu devido as restrições impostas pela pandemia da covid-19.

A expectativa dos organizadores é que a cavalgada reúna um grande número de participantes de vários municípios da Comcam. A programação começa a partir das 8h, com um café da manhã aos participantes, no Pavilhão Coberto do Parque de Exposições.

A largada terá início às 9 horas, com saída em frente ao CTG, passando por dentro da cidade. O trajeto será de aproximadamente 16 quilômetros, com a locução de Adriano Silva e Prado Junior.

O retorno está previsto para as 12 horas no mesmo local, onde será servido almoço com queima de alho (Arroz, Feijão Tropeiro, Leitoa no Tacho, Frango na Panela, Carnes Assadas, Variedade em Saladas). Convites a R$ 20,00.

Durante o almoço acontecerá o Show com Nathy Viola – A Violeira do Brasil + Apresentações com valores da terra (Cantores locais).

Com informações e foto: Cidade Destaque