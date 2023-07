Animal na pista provoca acidente grave na rodovia BR-369

Um animal provocou um grave acidente na noite deste domingo, 23, por volta das 21h30, na rodovia BR-369, próximo ao trevo de acesso à cidade de Mamborê. Ao atravessar a pista, uma mula foi atropelada por um automóvel.

Descontrolado, o veículo ainda atingiu outro carro, ficando ambos com danos de grande monta. O animal morreu no local do impacto.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Mamborê prestaram os primeiros socorros às vítimas que ficaram feridas até a chegada do Samu e Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar de Mamborê também prestou apoio no controle do tráfego no local.

Com informações e fotos: Cidade Destaque