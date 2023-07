Semana trágica em CM: mais um motociclista morre em acidente

O final de semana foi marcado por mais uma tragédia no trânsito de Campo Mourão, a segunda em pouco mais de 48 horas envolvendo motociclista. Welington Vinicius da Silva, 30 anos, morreu após perder o controle da moto GSX 750cc que conduzia e bater em um cupinzeiro no canteiro central da rua.

O acidente ocorreu no início da noite deste domingo, 23, na rua Luciano Marmontel, no jardim Araucária. Segundo as informações, o rapaz subia a via sentido ao bairro quando perdeu o controle da moto.

Na sequência subiu o meio-fio, e teria batido o corpo em um cupinzeiro. O Samu foi chamado e Vinicius permaneceu cerca de 50 minutos no interior da ambulância recebendo atendimento médico. No entanto, apesar dos esforços dos socorristas, ele não sobreviveu.

MORTE NO CIDADE ALTA

Os acidentes fatais preocupam as autoridades de trânsito em Campo Mourão. Na tarde de ontem, Robson Garcia de Oliveira, 47 anos, também morreu na queda que sofreu da moto que conduzia pela rua João Batista Salvadori, no jardim Cidade Alta.

Pessoas que passavam pelo local e viram o homem caído no canteiro central da via, acionaram as equipes de socorro. No entanto, os socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros já o encontraram sem vida. A moto teve um inicio de incêndio e o fogo foi controlado por motoristas que pararam para ajudar.

MORTE NO CENTRO

A semana já começou de forma violenta no trânsito de Campo Mourão. Na segunda-feira, 17, Keila Alves da Silva 37 anos, perdeu a vida ao bater a moto Honda Biz que conduzia ao bater em uma picape Renault Duster Oroch.

O motorista trafegava pela rua Interventor Manoel Ribas e não parou no cruzamento com a avenida Irmãos Pereira, causando a tragédia. Keila morreu no local e, a filha dela, que estava na garupa foi internada em estado grave.