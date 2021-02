Adolescente suspeito de roubo é apreendido após queda de moto

Um adolescente de 17 anos foi apreendido ontem pela Polícia Militar de Mamborê, acusados de cometer um roubo na cidade, na noite de terça-feira. O crime teve a participação de outro rapaz que conseguiu escapar da abordagem.

A apreensão ocorreu após uma tentativa de abordagem da equipe policial. Ele e outro rapaz estavam em atitude suspeita nas imediações de uma feira e foram reconhecidos pelos policiais, que tiveram acesso às imagens do roubo.

Durante a fuga com uma moto, os dois suspeitos sofreram uma queda e fugiram a pé, porém um deles foi localizado logo depois, com o auxílio de informações recebidas de populares.

No local do acidente os policiais localizaram um facão e um simulacro de arma de fogo. Já na delegacia o adolescente confessou a prática do roubo na data anterior, em companhia de outro comparsa, também morador do distrito da Herveira, no município de Campina da Lagoa. O Conselho Tutelar foi acionada e acompanhou o caso do adolescente.